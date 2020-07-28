2020/07/28 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تحقّق بحادث الإنفجارين في معسكر الصقر جهاز المخابرات يحبط عملية تهريب مواد كيمياوية خطرة داخل أم قصر بغداد – الزمان احبط جهاز المخابرات الوطني العراقي عملية تهريب مواد كيماوية خطرة وانابيب ناقلة للنفط في منفذ ام قصر الاوسط بمحافظة البصرة .وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عملية الضبط […]

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