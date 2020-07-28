الولايات المتحدة: اجمالي الاصابات بكورونا تتجاوز 4 ملايين حالة

2020/07/28 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين و225 ألفا و687 حالة.

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