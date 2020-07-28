قصف صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

2020/07/28 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..أعلنت خلية الاعلام الامني عن تعرض معسكر التاجي التابع للجيش العراقي الى هجوم بثلاث صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور .وقال بيان الخلية أن الصواريخ سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية حيث سقط الصاروخ الاول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب اضرار كبيرة باحدى طائرات طيران الجيش، وسقط الصاروخ الثاني على […]

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