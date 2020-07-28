أنباء عن استهداف قاعدة سبايكر الجوية في صلاح الدين العراقية

2020/07/28 | 00:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر في العراق بأنباء عن استهداف قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية....

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