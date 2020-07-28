العراق.. تفاصيل سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

2020/07/28 | 00:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم الاثنين، تفاصيل سقوط صواريخ "الكاتيوشا" على معسكر شمالي بغداد....

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