2020/07/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ نجت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬أصالة‭ ‬والمذيعة‭ ‬المصرية‭ ‬سمة‭ ‬وهبة‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬غرقا،‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضا‭ ‬لحادث‭ ‬مروع،‭ ‬إذ‭ ‬اصطدم‭ ‬الموتوسيكل‭ ‬المائي‭ ‬الخاص‭ ‬بهما‭ ‬بالصخور‭ ‬في‭ ‬البحر‭.‬ونشرت‭ ‬وهبة‭ ‬نرت‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للحادث،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬انستجرام‭”‬،‭ ‬وعلقت‭ ‬قائلة‭: “‬أنا‭ ‬وأصاله‭ ‬تعرضنا‭ ‬لحادث‭ ‬كبير‭ ‬وبفضل‭ ‬الله‭ ‬نجونا‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬بأعجوبة‭”.‬وأضافت‭: “‬أصاله‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة مطربة سورية ومذيعة مصرية من الغرق في آخر لحظة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة مطربة سورية ومذيعة مصرية من الغرق في آخر لحظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).