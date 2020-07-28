أنا وكورونا .. رواية فلسطينية عن الجائحة

2020/07/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ‭”‬هي‭ ‬وكورونا‭” ‬،‭ ‬للكاتبة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الشابة‭ ‬إيمان‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الناطور‭ ‬كإصدار‭ ‬خامس‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬إصدارات‭ ‬سابقة‭ ‬،والرواية‭ ‬سارت‭ ‬عبر‭ ‬خطين‭ ‬متوازيين‭ : ‬الذاتي‭/‬الكينوني‭ ‬،‭ ‬والجمعي‭/‬الشمولي‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬بهذا‭ ‬الفن‭ ‬صورة‭ ‬ممارسة‭ ‬عن‭ ‬المدرك‭ ‬واللامدرك‭ ‬قيمته‭ ‬تولدت‭ ‬من‭ ‬وظيفته‭ ‬الدلالية‭ ‬كونه الوسيط‭ ‬بين‭ ‬الإشارة‭ ‬المركبة‭ ‬والمتلقي‭ ‬مايبرز‭ ‬مطالب‭ ‬الروح‭ ‬الإنسانية‭ ‬خاصة‭ ‬رغبة‭ ‬التوازن‭ […]

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