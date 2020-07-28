رسم للعلم الأولمبي بسعر 185 ألف يورو

2020/07/28 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيس‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيع‭ ‬رسم‭ ‬تمهيدي‭ ‬للعلم‭ ‬الأولمبي‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬بيار‭ ‬دو‭ ‬كوبرتان‭ ‬مؤسس‭ ‬الألعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الحديثة‭ ‬بسعر‭ ‬185‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬خلال‭ ‬مزاد‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭.‬وقال‭ ‬الكسندر‭ ‬ديبوسي‭ ‬المدير‭ ‬في‭ ‬دار‭ “‬كان‭ ‬أنشير‭” ‬للمزادات،‭ “‬بيع‭ ‬الرسم‭ ‬إلى‭ ‬جامع‭ ‬برازيلي‭ ‬بسعر‭ ‬185‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬تضاف‭ ‬إليه‭ ‬عمولة‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭ % ‬ليصل‭ ‬إلى‭ […]

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