2020/07/28 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمامي شكرا سي محمّد، صباح الخير للناس الكل بداية أود أشكر الجمعيّة التونسيّة للحراك الثقافي على هاته الاستضافة نشكر كذلك أهالي بوزيّان الكل على دعمهم و مساندتهم لتجربة جمنة وما دمنا نتحدث على تجربة جمنة هناك على الأقل رقمان نرسّخهم في أذهاننا .



الرقم الأول عندما خرج الإستعمار الفرنسي من تونس ترك 820 ألف هكتار أراضي فلاحيّة خصبة منتشرة تقريبا في كامل تراب الجمهوريّة .820 ألف هكتار فر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداخلة عبد المجيد بلحاج عن الجمعية المحلية لحماية واحات جمنة في الندوة التي نظمتها شخصيا برعاية الجمعية التونسية للحراك الثقافي فرع منزل بوزيان. - محمد عمامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداخلة عبد المجيد بلحاج عن الجمعية المحلية لحماية واحات جمنة في الندوة التي نظمتها شخصيا برعاية الجمعية التونسية للحراك الثقافي فرع منزل بوزيان. - محمد عمامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).