ويليان يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

2020/07/28 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن مستقبل لاعب فريق تشيلسي، ويليان، وإمكانية بقائه في النادي الإنجليزي.

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