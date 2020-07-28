2020/07/28 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يطلب التحقيق خلال 72 ساعة في مقتل متظاهرين ويحمل على جماعات وحكومات الفساد بغداد- الزمان امتدت التظاهرات الى النجف وذي قار وكربلاء واستخدمت الشرطة الدخانيات لتفريق الجموع ، فيما توفي متظاهران صباح الاثنين متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، ما يعيد للأذهان العنف الذي ووجه […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متظاهرو التحرير:لم يسمحوا بدخول الاسعاف لنقل جرحانا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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