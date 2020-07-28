‭ ‬متظاهرو‭ ‬التحرير‭:‬لم‭ ‬يسمحوا‭ ‬بدخول‭ ‬الاسعاف‭ ‬لنقل‭ ‬جرحانا‭ ‬

2020/07/28 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يطلب‭ ‬التحقيق‭ ‬خلال‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬متظاهرين‭ ‬ويحمل‭ ‬على‭ ‬جماعات‭ ‬وحكومات‭ ‬الفساد بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ امتدت‭ ‬التظاهرات‭ ‬الى‭ ‬النجف‭ ‬وذي‭ ‬قار‭ ‬وكربلاء‭ ‬واستخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الدخانيات‭ ‬لتفريق‭ ‬الجموع‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬توفي‭ ‬متظاهران‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬متأثرين‭ ‬بجروحهما‭ ‬بعد‭ ‬مواجهات‭ ‬ليلية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشغب‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬وسط‭ ‬بغداد،‭ ‬ما‭ ‬يعيد‭ ‬للأذهان‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬ووجه‭ […]

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