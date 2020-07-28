وحدة قياس كرامة العراقيين

2020/07/28 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بالمختصر‭ ‬قالها‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬حكومات‭ ‬الفساد‭ ‬والنهب‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬خراب‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬العراقيون‭ ‬منه‭ ‬ويلات‭ ‬الحر‭ ‬اللاهب،‭ ‬ولم‭ ‬يسترسل‭ ‬في‭ ‬تعداد‭ ‬النكبات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالعراق‭ ‬من‭ ‬جرّاء‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يمضوا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سبيلهم‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬حملوا‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬الفرهود‭ ‬ما‭ ‬خفّ‭ ‬وزنه‭ ‬وعظم‭ ‬ثمنه،‭ ‬ولا‭ ‬يزالون‭ […]

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