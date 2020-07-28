نتانياهو بعد التصعيد الحدودي: حزب الله يلعب بالنار

2020/07/28 | 01:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭,-‬بيروت‭ -‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬‮«‬يلعب‭ ‬بالنار‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬ونفي‭ ‬التنظيم‭ ‬الشيعي‭ ‬خوضه‭ ‬أي‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭.‬ وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‭ ‬والحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مسؤولان‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬مصدره‭ ‬الاراضي‮»‬‭ ‬اللبنانية،‭ ‬محذرا‭ ‬أن‭ […]

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