2020/07/28 | 01:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القدس,-بيروت -الزمان – (أ ف ب) اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن حزب الله اللبناني «يلعب بالنار»، وذلك بعد التصعيد على الحدود مع لبنان ونفي التنظيم الشيعي خوضه أي مواجهات مع القوات الاسرائيلية. وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي إن «حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الاراضي» اللبنانية، محذرا أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو بعد التصعيد الحدودي: حزب الله يلعب بالنار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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