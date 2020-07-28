درجال يعد بتذليل العقبات امام منتخب الشباب

2020/07/28 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتذليل العقبات امام منتخب الشباب بكرة القدم الذي يعسكر في بغداد استعدادا لنهائيات اسيا.

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