الهند تتوصل لنتائج مشجعة للقاح مضاد لكورونا

2020/07/28 | 02:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية بأن نتائج التجارب الأولية للقاح "كوفاكسين" المضاد لفيروس كورونا المستجد "مشجعة".

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