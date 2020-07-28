2020/07/28 | 02:54 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: وفاة محتجين اثنين بعد اشتباكات مع الشرطة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 02:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: وفاة محتجين اثنين بعد اشتباكات مع الشرطة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: وفاة محتجين اثنين بعد اشتباكات مع الشرطة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).