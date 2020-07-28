البرازيل تسجل 614 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/07/28 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 23384 إصابة جديدة بفيروس كورونا و614 وفاة خلال اليوم الأخير.

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