الصحة ترجح العودة للحظر الجزئي بعد العيد

2020/07/28 | 05:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شذى الجنابي

رجحت وزارة الصحة والبيئة العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك لاستمرار خطورة فيروس كورونا والاعداد غير القليلة للاصابات.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي لـ»الصباح»: ان رفع الحظر الكلي يعتمد على الوضع الوبائي اليومي، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة والوزارة قادرة على استيعاب معدل الإصابات الحالي، وحتى إذا انخفضت اعداد الإصابات، فإن هذا لا يعني تجاوز مرحلة الخطر، لأن الوباء موجود في كل مكان.



واضاف أن قرار اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة اكد على الاستمرار بالحظر الجزئي واستمرار دوام الموظفين جزئٔيا بعد الحظر الشامل خلال ايام العيد، وشدد على رفض اية توصيات تأتي برفع الحظر لخطورة انتشار الوباء، مطالبا بالالتزام بالحظر الشامل المفروض خلال ايام العيد والابتعاد عن النشاطات الاجتماعية وخصوصا في المناطق الشعبية، وعدم الخروج من المنازل إلاّ للضرورة القصوى.

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