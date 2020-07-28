محافظ البصرة يوجه بتخصيص أراض لمديريات تربية المحافظة

2020/07/28 | 06:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيكشف مدير التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة المهندس ولاء عبد الكريم عن صدور توجيه من محافظ البصرة أسعد العيداني بتخصيص الاراضي التابعة للوزارات وتحويلها لصالح مديرية التربية.وقال عبد الكرين إن «مدارس البصرة لها الدور الاكبر حيث تم شمول ٢٣٠ مشروع ضمن موازنة عام ٢٠١٩»، موضحاً أن محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني وجه بتخصيص الاراضي التابعة للوزارات وتحويلها لصالح مديرية التربية.وقال عبد الكريم أن قرار يقضي بهدم المدارس القديمة واعادة بناءها وتطويرها عبر التصاميم الحديثة.وأعلن احالة ٧٥ مدرسة بطريقة البناء الجاهز وسيكون الحل الامثل للتخلص من الدوام الثلاثي .

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