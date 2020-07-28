الاعلام الامني يكشف ما حدث في ’قاعدة سبايكر’ العراقية

2020/07/28 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني في العراق، الثلاثاء، بيانا بشأن أصوات الانفجارات التي سُمعت بـ "قاعدة سبايكر" في محافظة صلاح الدين وسط العراق....

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