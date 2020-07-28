برنامج طوارئ ضد وباء “كورونا” والأزمة الاقتصادية - الرابطة الأممية للعمال

2020/07/28 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الرابطة_الأممية_للعمال 1- الوباء والكساد العالمي يخلقان وضعاً عالمياً جديداًعائلات العمال تنعي موتاها بسبب جائحة “كورونا” التي تعتبر الأسوأ منذ الأنفلونزا الإسبانية عام 1918.



والآن عليهم أن يواجهوا البطالة والجوع الناتجين عن أكبر ركود عالمي منذ عام 1929.يعاني العمال من أكبر الهجمات خلال القرن، حيث تتشابه آثارها الاجتماعية مع آثار الزلزال والتسونامي الهائلين في وقت واحد.



أو كتأثيرات حرب عالمية.لا الجا ......





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