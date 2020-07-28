أصالة وبسمة تتعرضان لحادث كاد يودي بحياتهما

2020/07/28 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث خطير لكل من الفنانة السورية ​أصالة​ والإعلامية المصرية ​بسمة كاد يودي بحياتهما، في مدينة الإسكندرية.وأثناء رحلة مشتركة للإستجمام قررت أصالة وبسمة ركوبه الـ«الجيت سكي» لكنهما لم تستطيعا السيطرة على سرعته فاصطدم بالصخور، ما دفع الفنانتين أيضا للإصطدام بتلك الصخور بشكل عنيف.ونشرت بسمة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع […]

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