أول تعليق للدكتورة خلود بعد اتهامها بغسيل الأموال

2020/07/28 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن غضبها، من تداول اسمها هي وزوجها الأردني “أمين” في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارًا بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشال ميديا مع منعهم من السفر.ونشرت خلود، عبر “إنستغرام”، صورة برفقه زوجها، مرفقه بتعليق يعبر عن غضبها قائله: “الحياة أحياناً […]

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