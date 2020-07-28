تعافي إيشواريا راي من كورونا

2020/07/28 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الممثلة الهندية ايشواريا راي وابنتها (8 أعوام) لمنزلهما بعدما غادرا مستشفى مومباي، حيث تلقيا العلاج لمدة عشرة أيام بعد إصابتهما بفيروس كورونا.وكان قد جرى نقل زوجها الممثل أبهيشيك باتشان ووالده الممثل الشهير أميتاب باتشان لمستشفى نانافاتي بعد إصابتهما أيضاً بفيروس كورونا.وتعد أسرة باتشان من أشهر الشخصيات التي أصيبت بفيروس كورونا في الهند، […]

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