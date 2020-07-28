كيف تحصل على اشتراك مجاني في نتفليكس؟

2020/07/28 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنح منصة نتفليكس حساب أبدي، أو 1000 شهر ما يعادل 83 عاما، للاعب الحاصل على أعلى نقط في لعبة الفيديو الجديدة المستوحاة من الفيلم الأصلي (The Old Guard).ووفقا لموقع “Android Authority”، عليك بمشاهدة الفيلم قبل أن تبدأ اللعب، لأن اللعبة الأصلية المستخدمة في المسابقة تعكس أحداث الفيلم.وبمجرد مشاهدة الفيلم، يمكنك التوجه للعب […]

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