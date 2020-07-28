شاهد: تظاهرات في العراق احتجاجا على واقع الكهرباء

2020/07/28 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العديد من المحافظات العراقية في الجنوب تظاهرات غاضبة احتجاجا على واقع الكهرباء المتردي، مطالبة بتحسينها....

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