6 - ليس بالآخرة .. جنة !! - ابراهيم الجندي

2020/07/28 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة السادسة : الأعراف 43 - 47(43) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 1- القراءة : قرأها بن عامر ( ما كنا ) بدون ......





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