المالكي: السعودية لا تريد ان ترى قائدا شيعيا يحكم بغداد لاسباب طائفية

2020/07/28 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، عن سبب توتر العلاقات السعودية العراقية، مبينا ان السعودية لا ترغب بوجود أي قائد شيعي يحكم بغداد لأسباب طائفية.وقال المالكي في تصريح متلفز تابعته المعلومة إن ” السعودية تعتقد ان بغداد هي مركز الخلافة العباسية ولا يجب ان يكون فيها قائد شيعي”.واضاف انا “اول […]

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