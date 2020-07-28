الكاظمي يوجه رسائل نارية على خلفية احتجاجات الكهرباء

2020/07/28 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقر وزارة الداخلية، اجتماعاً مع القيادات الأمنية لمناقشة الأوضاع الأمنية، ومستجدات الأحداث في البلاد....

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