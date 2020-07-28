نيران المقاومة سرعت انسحاباً امريكياً من العراق، لتلجأ لهذا المكان!

2020/07/28 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرعت القوات الأجنبية والأميركية في العراق من وتيرة انسحاباتها من بعض القواعد.وقال التحالف الأميركي إن الانسحاب يأتي على خلفية الانتصارات التي تحققت ...

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