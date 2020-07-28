خبير امني يحذر من تكرار الاستهداف الاميركي – الصهيوني لبعض معسكرات الحشد 

2020/07/28 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر الخبير الامني امير عبد المنعم، من تكرار الاستهداف الاميركي – الصهيوني لبعض معسكرات الحشد الشعبي، لافتا الى ان بعض التحقيقات مازالت غامضة ومعظمها تنتهي باعذار غير مقنعة.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تعمل على استيراد منظومات رادارية متطورة لكشف الطائرات المقاتلة والمسيرة واي جسم غريب يدخل اجواء العراق”.[…]

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