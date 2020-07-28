2020/07/28 | 08:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
حذر الخبير الامني امير عبد المنعم، من تكرار الاستهداف الاميركي – الصهيوني لبعض معسكرات الحشد الشعبي، لافتا الى ان بعض التحقيقات مازالت غامضة ومعظمها تنتهي باعذار غير مقنعة.
وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تعمل على استيراد منظومات رادارية متطورة لكشف الطائرات المقاتلة والمسيرة واي جسم غريب يدخل اجواء العراق”.
[…]
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حذر الخبير الامني امير عبد المنعم، من تكرار الاستهداف الاميركي – الصهيوني لبعض معسكرات الحشد الشعبي، لافتا الى ان بعض التحقيقات مازالت غامضة ومعظمها تنتهي باعذار غير مقنعة.
وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي ان تعمل على استيراد منظومات رادارية متطورة لكشف الطائرات المقاتلة والمسيرة واي جسم غريب يدخل اجواء العراق”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني يحذر من تكرار الاستهداف الاميركي – الصهيوني لبعض معسكرات الحشد ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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