الاقتصاد النيابية: لاتوجد قوانين رادعة للمستثمر والمواطن المتضرر الأول

2020/07/28 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان المواطن هو الضحية الأولى للمستثمرين في مجال البنى التحتية، لافتة الى عدم وجود قوانين ورقابة رادعة للجهات المستثمرة سواء الداخلية او الخارجية.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ /المعلومة/، ان “ملف الاستثمار بالبنى التحتية موجود ومطبق في العراق وتم البدء بالشراكة مابين القطاعين العام والخاص بهذه المشاريع”.[…]

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