الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد

2020/07/28 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديريات الشرطة الاتحادية - شرطة الطاقة ومديريات أخرى لشهر تموز الكترونياً عبر الماستر كارد ممن تم توطين رواتبهم على المصرف".وأشار إلى، أنه "بإمكان المنتسبين تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه سواء من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او منافذ الصرف الخاصة".

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