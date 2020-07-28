جونسون يقترح على البريطانيين مواجهة آثار كورونا بالدراجات

2020/07/28 | 09:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، ببناء آلاف الاميال من الطرق المخصصة للدراجات الهوائية، وذلك لحضّ البريطانيين على التحرك، والحفاظ على صحتهم بعد أشهر من الإغلاق.وقال جونسون "من أجل بناء أمة أكثر صحة ونشاطا، نحتاج إلى وجود بنية تحتية صحيحة وإلى التمرين والدعم لجعل الناس يثقون بالتنقل بواسطة الدراجات الهوائية".وأضاف: "لهذا حان الوقت للتغيير والمضي قدما بأكبر خططنا وأكثرها جرأة لتعزيز التنقل النشط، بحيث يتاح للجميع أن يشعروا بفوائد ركوب الدراجات الهوائية"، حسبما نقلت "فرانس برس".وكان جونسون قد ابتدع برنامج تشارك الدراجات في لندن خلال توليه رئاسة بلديتها بين عامي 2008 و2016، لكن ما يسمى بــ"دراجات بوريس" بقيت بلا حراك إلى حد بعيد خلال أشهر من الإغلاق تحولت خلالها مساحات كبيرة من وسط لندن الى أمكنة فارغة ولا يزال بعضها كذلك حتى اللحظة.ووفق رؤية جونسون فإنه يخطط على المدى البعيد لدفع المزيد من البريطانيين إلى استخدام الدراجات الهوائية للذهاب إلى عملهم.وتعهد جونسون ببناء "آلاف الأميال من طرق الدراجات الهوائية الآمنة في المدن والبلدات" كجزء من مشروع بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لإحداث "ثورة استخدام الدراجات الهوائية والمشي".كما وعدت الحكومة بتوزيع "قسائم إصلاح الدراجات" بقيمة 50 جنيها للقسيمة الواحدة لمساعدة اصحاب الدراجات على الاهتمام بها.ويأتي تعهد جونسون في أعقاب خطة لإجبار المطاعم على وضع عدد السعرات الحرارية إلى جانب كل وجبة على لوائح الطعام، في إطار الجهود الرامية لمكافحة السمنة.وتظهر بيانات الحكومة البريطانية أن وزن ثلثي البالغين في البلاد يتخطى المعدل الصحي والطبيعي، في حين تقول بعض الدراسات أن فيروس كورونا يعد قاتلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من سمنة زائدة.جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بلغت 45759 وهي الأعلى في أوروبا.

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