الطائي: اميركا تعول على تغيير المواقف السياسية لابقاء قواتها في العراق

2020/07/28 | 09:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الجانب الاميركي يعول على تغيير المواقف السياسية وظهور الكاظمي بكتلة جديدة تغير موقف البرلمان تجاه اخراج القوات الاجنبية من العراق.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الفترة المقبلة ستشهد تحولات سياسية خاصة لو تم الاتفاق على موعد اجراء الانتخابات المبكرة، حيث ستكون هناك تحالفات وكتل جديدة تبرز للساحة […]

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