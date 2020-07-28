“هيونداي” تسعى للاستحواذ على “جنرال موتور” في روسيا

2020/07/28 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اكدت شركة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية إنها خطت خطوات أولية من أجل الاستحواذ على مصنع شركة “جنرال موتور” في روسيا كجزء من خطتها للتوسع.وقدمت “هيونداي” موتور أوراقها للحكومة الروسية الأسبوع الماضي، في أول خطوة من خطة الاستحواذ على المصنع الواقع في مدينة سانت بطرسبرغ، وفقا لما أفاد به متحدث باسم الشركة.وقال المتحدث […]

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