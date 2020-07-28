الاتصالات تكشف عن مشروع لنصب مليون كاميرا في بغداد

2020/07/28 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، الثلاثاء، عن قرب اطلاق مشروع “الاقتصاد الرقمي”، فيما أشار إلى مشروع لنصب مليون كاميرا في بغداد.وقال أحمد في حوار تابعته /المعلومة/، “نستعد قريباً لإطلاق أول مشروع في (الاقتصاد الرقمي) بالتعاون مع دائرة كتاب العدول في وزارة العدل من خلال إنجاز الوكالات الخاصة أو العامة الكترونيا، من خلال […]

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