2020/07/28 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، اليوم الثلاثاء، ان من يسمع اخبار العراق يرى بعضا من الشبه مع الحالة التي يعيشها لبنان.وكتب جنبلاط على حسابه على تويتر قائلا: "الذي يسمع اخبار العراق من انقطاع للكهرباء الى شبه نفاذ المياه في دجلة والفرات الى تبخر عائدات النفط التي تنفق على معاشات وهمية تخص فلول الحشود الشعبية الى غزو البضائع الايرانية يرى بعضا من الشبه والحالة اللبنانية".وتابع "لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير العمل الأسبق، النائب الحالي محمد شياع السوداني، الثلاثاء (28 تموز 2020)، وجود حالة عجز وتراجع تعيشها القوى السياسية بسبب مواجهتها للأزمات، على حد قوله.





وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "الحكومة لم تقر حتى الآن

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاثنين، أن نشر قطعات من القوات الأمنية في محيط المنافذ الحدودية للبلاد، يأتي بسبب وجود جماعات خارجة عن القانون تسيطر على المنافذ.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، اليوم الاثنين، عدم وجود امكانيات مالية لدى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاطلاق أي تعيينات جديدة لاصحاب الشهادات العليا أو غيرهم من الخريجين.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنبلاط يهاجم حكومة بلاده مستعيناً بأوضاع العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جنبلاط يهاجم حكومة بلاده مستعيناً بأوضاع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).