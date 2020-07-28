النزاهة تضبط مسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحي بتهمة الاختلاس

2020/07/28 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء (28 تموز 2020)، عن ضبط مسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحيِّ بالجرم المشهود وذلك لوجود نقصٍ في المبالغ المُودعة بعهدته.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل عمليَّة ضبطٍ بالجرم المشهود لمسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحيِّ؛ ذلك لوجود نقص في الأموال المُودعة في القاصة الخاصَّة بشعبة الأمانات".

وأشار البيان إلى "ضبط السّجلات الماليَّة الخاصَّة بالأمانات مع الأموال النقديَّة الموجودة فعلاً في القاصة".

ونبَّهت إلى "تنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح لصحيفة

بغداد اليوم _ بغداد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب ، اليوم الاثنين ، مع القائم بالأعمال الأمريكي، براين مكفيترز ،التعاون في المجال التقني والاختصاصات النادرة.

وقالت الوزراة في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم _ ديالى

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وقالت عضو اللجنة، هوزان الشمري، في بيان (بغداد اليوم)، إن" اللجنة إستضافت اليوم بحضورها وحضو

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