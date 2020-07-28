الصحة ترجح العودة للحظر الجزئي بعد عيد الاضحى

2020/07/28 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة الصحة والبيئة العودة لتطبيق الحظر الجزئي بعد عطلة عيد الأضحى وذلك لاستمرار خطورة فيروس كورونا والاعداد غير القليلة للإصابات، بينما قررت فتح الاستشاريات خلال أيام العيد لتقديم الخدمات للحالات المرضية غير المصابة بالجائحة.وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية، ان “رفع الحظر الكلي يعتمد على …

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