ابتكار أكياس بلاستيكية تتحلل في ماء البحر

2020/07/28 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة ميتسوبيشي كيميكال اليابانية، أن خبراءها ابتكروا أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل في مياه البحر.وتفيد قناة NHK التلفزيونية، بأن هذه الأكياس تنتج من مواد تحتوي في تركيبها على سكر القصب.وهذه الأكياس لا تختلف عند لمسها عن الأكياس البلاستيكية الاعتيادية.وتستعد الشركة حاليا للبدء في الإنتاج التجاري لهذه الأكياس.ويقدر […]

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