2020/07/28 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم: الإمام الباقر {ع} كان يقابل من يسيء اليه بالصفح والإحسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 09:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: الإمام الباقر {ع} كان يقابل من يسيء اليه بالصفح والإحسان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: الإمام الباقر {ع} كان يقابل من يسيء اليه بالصفح والإحسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).