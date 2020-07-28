نيوزيلندا: تعليق العمل باتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ

2020/07/28 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن وزير الخارجية في نيوزيلندا وينستون بيترس، تعليق بلاده العمل بالاتفاقية لتبادل المطلوبين للعدالة مع هونغ كونغ في أعقاب تطبيق قانون الأمن الصيني في المدينة الذاتية الحكم.وقال بيترس في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن “نيوزيلندا لم تعد على ثقة بنظام العدل الجنائي في هونغ كونغ لأنها ليست مستقلة عن الصين إلى […]

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