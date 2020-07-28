2020/07/28 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري توطئة /أنّ الرحلات الخيالية الفنتازية أفكار مشبوبة بالرغبة الملحة عند الكثير من أدباء ومفكري العالمالقديم والحديث ، ولا تزال البشرية اليوم تجازف في أرتياد الفضاء وكشف المجهول في أغوار عالمنا المتناهي في العظمة ، وبالتأكيد أن هذه الرحلات الفنتازية الخيالية إلى العالم الآخر فكرة أنسانية مشتركة تحدثت بها الأساطير .وأن الرسالتين : الكوميديا الألهية لدانتي ورسالة الغفران لأبي العلاء العري من أب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دانتي والمعري --- -- وجدلية الأدب المقارن ؟! - عبد الجبار نوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دانتي والمعري --- -- وجدلية الأدب المقارن ؟! - عبد الجبار نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).