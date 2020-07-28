وزير العمل يعلن شمول 12 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان

2020/07/28 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، بأنها شملت نحو 12 ألف عامل في شركات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن خمس محافظات، بينما نسقت مع وزارة النفط لإجراء زيارات الى مواقع الآبار بعد رفع حظر التجوال الكلي.وقال وزير العمل عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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