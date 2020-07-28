التعليم النيابية: خطة سنوية لتقييم الجامعات الحكومية

2020/07/28 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب خطة لتقييم الجامعات الحكومية بنهاية كل عام دراسي.

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