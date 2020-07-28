غزلان البادية يعزز صفوفه بمحترف جديد

2020/07/28 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيأة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي مع المحترف التوغولي ويلسون أكاكبو لتمثيل فريق غزلان البادية في منافسات الموسم الجديد.

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