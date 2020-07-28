الجيش التركي يطلق عملية الصاعقة-3 لمطاردة حزب العمال شرقي تركيا

2020/07/28 | 10:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الداخلية التركية، عملية عسكرية تحت مسمى “الصاعقة-3” ضد حزب العمال في 3 ولايات شرقي البلاد.وأفادت الوزارة في بيان، أن العملية انطلقت أمس الاثنين، بمشاركة 1170 عنصرا من قوات المهام الخاصة من الدرك والشرطة، بولايات أكري، وإيكدير، وقارص … Readmore

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