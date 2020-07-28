الداخلية العراقية تكشف المسببين لاحداث ساحة التحرير

2020/07/28 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، بيانا بشان الاحداث التي حصلت في ساحة التحرير مؤخرا، فيما اشارت الى رصدها مجموعة اجرامية تسعى لاثارة الفوضى....

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