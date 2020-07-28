موسكو: اختبار منظومات روبوتية لحماية سفنها وغواصاتها

2020/07/28 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وسائل إعلام روسية عن بدء اختبارات منظومات روبوتية مائية جديدة، مخصصة لحماية السفن والغواصات العسكرية من أي هجمات محتملة للعدو.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاختبارات التي بدأت مؤخرا في البحر الأسود تجري تحت إشراف خبراء من مؤسسة “ERA”، وخلالها سيتم اختبار أنظمة روبوتية مائية صغيرة ومعدات سونار مخصصة لحماية […]

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